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'독박투어'는 매주 토요일 오후 9시에 방송된다 / 사진제공=채널S, E채널

개그맨 장동민이 스리랑카 입국 심사에서 북한인으로 오해받은 사연을 털어놓는다.6일 첫 방송되는 채널S·E채널 예능 '끝까지 간다! 독박투어'에서는 스리랑카로 떠난 개그맨 찐친 5인방(김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규)이 입국 심사를 거쳐 로컬 야시장에서 현지 바이브를 즐기는 모습이 펼쳐진다.스리랑카 콜롬보 공항에 도착한 독박즈는 약 8시간의 비행으로 피로감을 느낄 법도 한데 노래를 부르며 텐션을 끌어올린다. 그러다 목소리가 커지자 김준호는 "시끄럽다. 이러다 우리 쫓겨날 수도 있다"라고 경고한다. 장동민은 "사실 아까 입국 심사할 때 공항 직원이 '노스 코리아?'(북한)라고 물어서 긴장했다"고 털어놓는다. 그러자 김준호는 "네가 그렇게 모자를 쓰니까 무장 공비 느낌이 나긴 한다"며 놀리고 홍인규는 "동민이 형도 (평소에) 좀 웃어야 해"라고 조언한다.독박즈는 택시를 잡아 야시장 구경에 나선다. 이때 '교통비 독박자'를 뽑는 첫 독박 게임 얘기가 나오자 김준호와 홍인규는 각성한다. 홍인규는 '백몇 독 쌓은 거 다 지우고 새로운 마음으로 처음부터 어때?"라고 제안한다. 이에 유세윤은 "지금부터 첫 '100독'을 달성하는 사람에게 벌칙을 주기로 하자"라고 말한다. 이에 독박즈는 동의하며 저마다 의욕을 내뿜는다.새 시즌 첫 독박자가 누가 될지 관심이 쏠리는 가운데, 이들은 택시를 타고 '잠들지 않는 부엌'이란 의미의 알루트카데 야시장으로 이동한다. 시장에 도착한 독박즈는 김준호가 엄선한 식당으로 걸어간다. 밤 11시임에도 사람들이 가득한 시장 분위기에 유세윤은 "관광객이 거의 없다. 다 현지인이고 우리만 관광객 같다"라며 신기해한다. 새로운 분위기의 나라 스리랑카에서 날 것 그대로의 재미를 보여줄 독박즈의 여행기가 기대를 모은다.'끝까지 간다! 독박투어'는 매주 토요일 오후 9시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr