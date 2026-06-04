텐아시아 DB
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가수 송민준이 그레이스이엔엠과 전속계약을 체결했다.

4일 소속사 그레이스이엔엠은 “감성 보컬과 뛰어난 가창력으로 많은 사랑을 받고 있는 송민준과 전속계약을 체결했다”라며 “송민준이 가진 음악적 강점과 잠재력을 더욱 넓게 펼칠 수 있도록 적극 지원할 계획”이라고 밝혔다.

송민준은 TV CHOSUN ‘미스터트롯2’에서 최종 8위를 기록했다. 이후 MBN ‘현역가왕2’에 출연해 섬세한 감성과 짙은 울림을 담아낸 무대로 존재감을 보였다. 또한 송민준은 지난해 발매한 첫 미니앨범 ’Prologue(프롤로그)’에서는 작사·작곡에 직접 참여하며 싱어송라이터로서의 역량을 입증했다.

소속사 측은 “송민준이 가진 진정성 있는 음악과 독보적인 감성이 더욱 많은 대중에게 닿을 수 있도록 다양한 분야에서 활동을 적극 지원할 예정”이라며 “앞으로 보여줄 새로운 모습에도 많은 관심과 기대 부탁드린다”라고 덧붙였다.

그레이스이엔엠은 이찬원, 김희재, 박지현 등 국내 트롯계를 대표하는 아티스트들이 소속된 엔터테인먼트사다. 최근에는 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’ TOP9 이대환과도 전속계약을 체결하며 실력파 신예 영입에 나서는 등 트롯 시장에서 영향력을 확대하고 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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