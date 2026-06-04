싱어송라이터 구름이 신곡으로 돌아온다./사진제공=마운드미디어 테잎스

싱어송라이터 구름이 신곡으로 돌아온다./사진제공=마운드미디어 테잎스

싱어송라이터 구름이 신곡으로 돌아온다.구름은 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 '사랑한다는 말은 부끄러운 게 아냐'를 발매한다.그동안 정규 앨범 중심의 활동을 이어온 구름은 이번 싱글을 통해 한층 가볍고 경쾌한 음악을 선보인다. '사랑한다는 말은 부끄러운 게 아냐'는 사랑을 표현하는 일이 부끄러운 것은 아니지만, 아직은 그 말을 꺼내기 수줍어 음악으로 마음을 전하고자 하는 이야기를 담은 곡이다. 사랑을 향한 솔직한 감정과 진심 어린 메시지가 담겼다.밴드 사운드를 기반으로 한 이번 곡은 경쾌한 피아노 선율이 특징이다. 초여름과 어울리는 밝고 산뜻한 분위기를 담아 기분 좋은 에너지를 전한다. 구름은 이번 싱글을 통해 자신만의 음악 세계를 확장해 나간다. 기존 작업과는 또 다른 결의 사운드로 리스너들과 만날 예정이다.구름은 지난달 16일과 17일 서울 마포구 서교동 Vel.R(구 벨로주)에서 단독 공연 'What If'를 개최하고 팬들과 만났다. 공연을 마친 구름은 신곡 발매에 이어 하반기에도 공연을 통해 팬들과 소통을 이어갈 계획이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr