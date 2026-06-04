'Young30(영써티)' / 사진=신곡 ‘Remove Makeup’ MV 티저

'Young30(영써티)' / 사진=신곡 ‘Remove Makeup’ MV 티저

그룹 피에스타 출신의 옐(YEL)이 타이틀곡 'Remove Makeup'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.이번 앨범 'Young30(영써티)'는 'Young'과 'Thirty' 사이, 그 어딘가에 서 있는 지금의 옐(YEL)을 담아낸 결과물이다. 밴드 사운드를 기반으로 한 한층 깊어진 음악성과 성숙해진 감성이 돋보이인다.공개된 티저 영상은 어두운 복도를 지나 클래식한 레드 컨버터블 차량에 탑승하는 옐(YEL)의 모습으로 시작된 영상은, 이후 마트에서 거침없이 흉기와 전기톱을 집어 드는 예상 밖의 반전 서사를 보여준다.특히, 옐(YEL)이 계산대 앞에서 냉철한 표정으로 권총을 내려놓고 마트 직원과 짧은 시선을 교환하는 장면도 있다. 이는 '나를 붙들고 있던 모든 것을 지우고 새로이 나아가겠다'는 곡의 메시지를 시각화한 것으로 해석된다.타이틀곡 'Remove Makeup'은 미드템포 R&B 트랙으로, 인생을 조금은 알 것 같으면서도 여전히 미래가 기대되는 30대의 복합적인 감정을 담았다고 한다. 청량한 사운드와 함께 어우러지는 옐(YEL)의 감성적인 보컬은 뮤직비디오의 파격적인 연출과 묘한 대조를 이룬다.한편, 옐(YEL)의 새 싱글 'Young30(영써티)'는 오는 6월 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr