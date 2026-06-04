김용빈, 7년간 공황 장애 앓았다더니…먹먹한 심경 "노래 못하던 시절 떠올라" ('미스트롯포유')

가수 김용빈이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

가수 김용빈이 과거 공황 장애를 겪었던 시절을 떠올린다.4일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 예능 '미스트롯 포유'에서는 2연승에 도전하는 윤태화, 현대화 '노래로 일어설게요' 팀의 방어전 무대가 펼쳐진다.'미스트롯 포유' 초대 우승 팀인 윤태화, 현대화가 방어전에서 선곡한 노래는 임재범의 '비상'이다. 무대를 지켜본 김용빈은 "공황장애가 오고 노래를 못할 때 '비상'을 많이 부르고 들었다"라며 자신의 아픈 시절을 떠올린다. 이어 "그래서 더 마음에 와닿는 무대였다. 지금보다 더 열심히 노래를 불러야겠다고 생각하게 됐다"고 덧붙였다.김용빈은 과거 일본 활동 때 갑자기 찾아온 변성기에 노래를 할 수 없게되며 공황 장애가 왔다고 밝힌 바 있다. 그는 "7년 동안 아무것도 못하고 집에만 있었다"며 "그런 경험들이 공부가 됐다"고 말했다.이날 방송에는 '930만 뷰 할머니' 윤경옥 여사와 함께 예선 1위를 기록한 이소나, '순천 셀럽' 나영과 절친 케미를 발휘한 허찬미, '훈남 음대 오빠' 윤진우와 선후배 호흡을 선보인 홍성윤의 무대도 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr