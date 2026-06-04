스틸컷 / 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

스틸컷 / 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

이서환이 분노를 터뜨린다.KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리'(연출 최연수 / 극본 송정림, 왕혜지 / 제작 심스토리) 11회에서는 성태훈(박성웅 분), 임주형(이서환 분), 노현갑(정선철 분)의 삼자대면이 그려진다.지난 방송에서 성태훈은 기괴한 균사로 뒤덮이며 존폐 위기에 놓였던 연리리를 구해내는 데 성공했다. 이후 성가네는 연리리에 점점 스며들며 어느새 마을의 한 구성원이자 가족으로 자리 잡았다. 그러나 오직 담당자 성태훈을 믿고 서명한 주민들의 비료 수령증이 '맛스토리'의 공장 설립 동의서로 둔갑한 사실이 드러났다.이날 회사의 실체를 알게 된 성태훈은 자신이 이용당했음을 깨닫는다. 배 상무(배기범 분)의 압박 속에서 가족들을 지키기 위한 선택을 강요받은 그는 과거 '맛스토리' 소속 직원이었던 밭 관리인 노현갑을 찾아가 충격적인 비밀을 듣게 된다.이후 성태훈과 임주형, 노현갑의 삼자대면이 예고된다. 특히 임주형은 노현갑을 마주한 순간 멱살을 잡은 것도 모자라 매섭게 소리치며 분노를 터뜨린다.그는 급기야 성태훈의 멱살까지 잡으며 격한 충돌을 이어간다. '맛스토리'의 공장 설립 동의서 문제를 둘러싼 진실이 하나둘 드러나는 가운데, 누구보다 배추에 진심이지만 현실을 직시한 성태훈과 이성을 잃은 임주형의 분노가 정면으로 대치할 전망이다.KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리' 11회는 오늘 4일(목) 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr