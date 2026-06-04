김완선이 '스페이스 공감'에서 화려한 무대를 펼쳤다. / 사진제공=EBS

김완선이 '삐에로는 우릴 보고 웃지'로 공연 피날레를 장식했다. / 사진제공=EBS

데뷔 40주년을 맞은 영원한 디바 김완선의 무대가 깊은 감동과 여운을 남겼다.지난 3일 방송된 EBS 음악 프로그램 '스페이스 공감'에서는 1986년 파격적인 퍼포먼스로 댄스음악의 시대를 연 김완선 편이 공개됐다.데뷔 전 '인순이와 리듬터치'로 활동했던 김완선은 "첫 무대는 생생히 기억난다. 그때는 '언제 무대에 서나' 하고 손꼽아 기다리던 때였다"라고 회상했다. 그는 "무대에 대한 공포증이 전혀 없었고 내가 준비한 걸 다 보여주고 온 데뷔 무대였다"라고 말했다.화려한 조명 뒤에 가려져 있던 인간 김완선의 고뇌도 엿볼 수 있었다. 김완선은 대중에게 잘 알려지지 않았지만 자신이 가장 사랑하는 곡으로 '모노드라마'를 소개했다. 그 이유로 "나를 가사로 가장 잘 표현하는 노래"라고 했다. 그는 "너무 어린 나이에 일을 시작했고 모든 걸 통제당하다 보니 어느 순간 껍데기만 남아있고 안은 다 없어진 것 같은 기분이 들었다. 그래서 끊임없이 나를 찾으려고 노력했다"고 고백했다.음악가로서의 면모도 빛났다. 김완선은 "보통 나를 떠올리면 '댄스'를 가장 먼저 생각해서 가사에는 별로 귀를 기울이지 않았을 것"이라고 했다. 그러면서 "사실 내 노래 가사들이 굉장히 심오하다. 그 철학적인 가사를 오늘은 마음껏 만끽하고 가길 바란다"라며 관객들에게 숨은 감상 포인트를 짚어주기도 했다.이날 무대는 데뷔곡 '오늘밤'부터 '싫어요', '리듬 속의 그 춤을' 등 40년 세월을 관통하는 세트리스트로 채워졌다. 김완선은 세월을 무색하게 하는 화려한 퍼포먼스는 물론, 직접 피아노를 연주하고 한층 더 깊어진 호소력 짙은 목소리를 뽐냈다.공연의 피날레를 장식한 '삐에로는 우릴 보고 웃지'에서는 김완선이 객석으로 내려가 관객들에게 마이크를 넘기며 함께 호흡했다. 자신의 삶과 음악을 온전히 무대 위에 쏟아낸 김완선은 데뷔 40년이라는 시간 속에서도 여전히 영원한 디바임을 증명하며 시청자들에게 깊은 여운을 남겼다.'스페이스 공감'은 매주 수요일 밤 10시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr