임성근 셰프 / 사진=유튜브 채널 '임짱TV'

임성근 셰프 / 사진=넷플릭스

임성근 셰프가 새 식당 오픈을 앞두고 근황을 전한 가운데, 주차 공간을 소개하며 발레파킹을 하지 않겠다고 밝혀 관심이 쏠리고 있다.임성근은 지난 3일 유튜브 채널 '임성근 임짱TV'에 공개된 영상을 통해 경기 파주 심학산 인근에 준비 중인 돼지 짜글이 전문점을 공개했다. 그는 가게 내부 공사가 대부분 마무리됐다고 설명하며 오픈이 늦어진 이유와 준비 과정을 전했다.이날 임성근은 식당을 찾을 손님들을 위해 주차 공간을 넉넉히 마련하고 있다고 강조했다. 건물 앞뒤 주차 공간뿐 아니라 길 건너편 공터까지 임대해 주차장으로 사용할 예정이라고 밝힌 임성재는 "저희는 발레파킹 이런 거 안 합니다"라고 덧붙였다. 단순한 주차 안내 차원의 발언이었지만, 최근 안성재 셰프의 모수 서울이 발레파킹 사고 처리 문제로 논란에 휩싸인 상황과 맞물리며 시선을 모았다.앞서 지난해 12월 모수 서울을 방문한 고객 A씨의 차량이 발레파킹 과정에서 크게 파손됐다고 알려졌다. 이후 수리비 문제를 둘러싸고 고객과 발레파킹 업체, 식당 측의 입장이 엇갈리면서 논란이 이어졌다. 당시 모수 서울 측은 "원칙적으로 발레파킹 업체가 사고 책임을 부담한다고 판단한다"면서도 고객이 합리적인 보상을 받을 수 있도록 노력하겠다는 입장을 밝혔다.임성근은 안성재나 모수 서울을 직접 언급하지 않았지만 발언 시점과 내용이 최근 임성재의 논란과 맞물리면서 온라인에서는 "괜히 의미심장하게 들린다", "최근 논란이 떠오른다", "묘한 타이밍이다" 등의 반응이 이어졌다.한편 임성근은 2015년 '한식대첩3' 우승으로 이름을 알렸으며 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 출연 이후 큰 화제를 모았다. 그러나 이후 과거 음주운전 전력이 재조명됐고, 음주운전 4회와 무면허 운전 이력 등이 알려지며 논란에 휩싸였다. 현재는 방송 활동을 중단한 채 식당 개업 준비와 유튜브 활동에 집중하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr