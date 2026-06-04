MBC 아나운서 출신 임국희 씨가 별세했다. 향년 88세.
4일 사단법인 한국아나운서클럽은 "MBC 아나운서 출신 임국희가 지난 3일 세상을 떠났다"고 전했다.
고(故) 임국희는 1961년 KBS 아나운서로 방송계에 입문한 뒤 1964년 MBC로 이적하며 본격적인 활동을 이어갔다. 특히 그는 1964년부터 1973년까지 MBC 라디오 '한밤의 음악편지'를 진행하며 이름을 알렸다. 한국 최초의 심야 리퀘스트 프로그램으로 꼽히는 '한밤의 음악편지'는 당시 MBC 라디오의 대표 프로그램으로 큰 인기를 끌었다.고인의 빈소는 삼성서울병원 장례식장 9호실에 마련됐다. 발인은 6일 오전 6시 30분이며 장지는 용미리 자연장지다.
이후 임국희는 '여성살롱 임국희예요' 등 다수의 라디오 프로그램을 진행하며 오랜 기간 청취자들과 만났다. MBC는 2011년 라디오 창사 50주년 특집 방송에서 고인을 '심야 여성 DJ의 시초'로 소개하며 그의 공로를 조명했다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
4일 사단법인 한국아나운서클럽은 "MBC 아나운서 출신 임국희가 지난 3일 세상을 떠났다"고 전했다.
이후 임국희는 '여성살롱 임국희예요' 등 다수의 라디오 프로그램을 진행하며 오랜 기간 청취자들과 만났다. MBC는 2011년 라디오 창사 50주년 특집 방송에서 고인을 '심야 여성 DJ의 시초'로 소개하며 그의 공로를 조명했다.
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