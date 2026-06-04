신지가 통인시장을 방문에 한 상인과 유쾌한 대화를 이어갔다. / 사진='어떠신지' 유튜브 캡쳐

신지가 통인시장에 방문해 다양한 먹방을 선보였다. / 사진='어떤신지' 유튜브 채널 캡쳐

가수 신지가 통인시장 상인과 유쾌한 입담을 뽐냈다.지난 3일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 신지·문원 부부가 통인시장에 방문해 나들이를 즐기는 영상이 게재됐다. 신지는 통인시장의 명물인 기름 떡볶이와 오란다 등을 맛보며 알찬 먹방을 선보였다. "신지와 비슷하게 생겼다"…신지, 코앞에 두고 못 알아본 상인에 충격 ('어떠신지')시장을 누비던 중 한 상인이 신지에게 "신지와 비슷하게 생겼다. 더 예쁜 신지"라고 언급했다. 진짜 신지인지 못 알아보고 칭찬한 것. 그러자 신지가 "내가 신지다"라고 말했다. 그는 "나보고 더 예쁜 신지라고 하는데 그럼 화면에 나오는 애는 안 예쁜 신지냐"고 유쾌하게 받아쳤다.상인은 "화면에서 보는 것보다 실물이 훨씬 더 예쁘다"며 "화면이 잘못됐다. 좋은 카메라를 써야 한다"고 충고했다. 그러자 신지가 제작진을 향해 "카메라 좋은 거 쓰라잖아"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이후 신지는 "더 예쁜 신지는 좀 충격적이다"라고 털어놨다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr