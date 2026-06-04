방송인 사유리와 그의 아들 젠이 취재인 앞에 선 모습이다. / 사진=텐아시아 DB

지난 3일 사유리는 유튜브 채널을 통해 자신만의 모닝 루틴을 공개했다. / 사진='사유리 임미다' 유튜브 영상 캡처

방송인 사유리가 아들을 위해 건강 관리에 매진하고 있다고 털어놨다. 사유리는 2020년 서양인의 정자를 기증 받아 아들을 출산했다.지난 3일 유튜브 채널 '사유리 임미다'에는 '46세 사유리의 건강 비결 대공개, 사유리 아침 루틴'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 사유리는 아침 공복부터 다양한 영양제를 섭취하고, 고구마와 요거트 등 건강한 아침 식단을 챙겨 먹는 모습을 공개했다.사유리는 아들 때문에 건강에 집착하게 됐다고 고백했다. 그는 "당연한 말이지만 오래 살아야 한다. 나는 싱글맘이다 보니 남보다 건강에 대해 더 많이 생각한다"며 "나 자신을 챙기는 것이 곧 아이를 챙기는 것과 마찬가지"라고 설명했다. 이어 "예전보다 건강하게 살려는 의지가 더 강해졌다. 이렇게 건강하게 먹고 사니까 100살 넘어서도 살 것 같다"고 웃었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr