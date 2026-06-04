채연이 김종국과 사적인 친분이 없다고 선을 그었다./사진=웹예능 '노빠꾸 탁재훈' 캡처

채연이 김종국과 사적인 친분이 없다고 선을 그었다./사진=웹예능 '노빠꾸 탁재훈' 캡처

채연이 김종국과 사적인 친분이 없다고 선을 그었다./사진=웹예능 '노빠꾸 탁재훈' 캡처

가수 채연이 김종국과 사적인 친분이 없다고 선을 그었다.지난 3일 공개된 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에는 채연이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.탁재훈은 과거부터 여러 차례 김종국을 이상형으로 꼽아온 채연에게 "김종국 씨 결혼 소식이 들리면 눈물 셀카를 찍을 것 같다는 얘기가 있더라"며 농담을 건넸다. 이에 신규진도 "이상형이 김종국 형님이다 보니 그런 이야기가 나온 것 같다"고 거들었다.채연은 "많은 분이 나랑 김종국 씨가 친분이 있을 거라고 생각하시는데 정말 단 0.000001%의 친분도 없다"고 말했다. 이를 들은 탁재훈은 "예전에 프로그램도 같이 하지 않았냐"고 의아해했고, 신규진 역시 "'오랜만이다 진숙아'라고 방송에서 언급하지 않았냐"고 반응했다.채연은 김종국에 관해 "'X맨'을 2년 정도 같이했지만 대기실도 남녀로 나뉘어 있었다"며 "사적인 이야기를 나눠본 적도 한 번도 없다"고 설명했다. 이어 "고등학생 때부터 터보의 팬이었다"며 "지금도 그런 남자면 좋겠다는 생각은 한다"고 말했다.채연은 학창 시절 터보 팬으로 방송에 출연할 정도로 김종국을 좋아했던 것으로 알려졌다. 이후 가수로 데뷔한 뒤 'X맨'에서 김종국과 재회하며 화제를 모았지만, 실제 친분으로 이어지지는 않았다고 털어놨다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr