나나의 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 혐의를 받는 30대 남성 A씨의 선고 공판이 열린다./사진=텐아시아DB

나나의 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 혐의를 받는 30대 남성 A씨의 선고 공판이 열린다./사진=텐아시아DB

그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나의 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 혐의를 받는 30대 남성 A씨의 선고 공판이 열린다.의정부지법 남양주지원 제1형사부(부장판사 김국식)는 4일 강도상해 혐의로 구속기소 된 A씨에 대한 선고 공판을 진행한다. 앞서 검찰은 결심공판에서 A씨에게 징역 10년을 구형했다.A씨는 지난해 11월 15일 경기도 구리시 아천동에 있는 나나의 자택에 흉기를 들고 침입해 나나 모녀를 다치게 하고 금품을 빼앗으려 한 혐의를 받는다. 당시 A씨는 나나 모녀에게 제압된 것으로 알려졌다.A씨는 자신이 나나 모녀로부터 위협을 당했다며 살인미수와 특수상해 혐의로 나나를 고소했다. 그러나 검찰은 나나 측의 행위를 정당방위로 판단하고 불송치 처분을 내렸다.나나 측은 A씨가 악의적인 2차 가해했다며 무고 혐의로 추가 고소했다. 경찰은 지난달 초 A씨를 무고 혐의로도 검찰에 송치했다. 앞서 진행된 4차 공판에서는 나나 모녀의 상해 진단서를 작성한 관계자에 대한 증인신문이 예정됐지만, 해당 관계자가 출석하지 않아 기일이 연기된 바 있다.강도상해 혐의로 재판에 넘겨진 A씨에 대해 재판부가 어떤 판단을 내릴지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr