‘3번째 결혼’ 22기 정숙, 남편을 너무 좋아하네…이두 자랑에 잇몸이 말라

'나는 솔로' 22기 정숙이 남편과 헬스장에 출석해 인증샷을 남겼다.최근 22기 정숙은 미국에서 남편과 보내는 신혼을 꾸준히 올리고 있다. 두 사람은 매일 같이 헬스장에 출석하며 운동에 열을 올리고 있다. 실제로 22기 정숙의 남편인 10기 상철은 피트니스 대회에 다수 출연했다.한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 남편인 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr