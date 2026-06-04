'신랑수업2' 서준영이 7세 연하 기상캐스터 정재경과 경북 영양으로 첫 장거리 여행을 떠난다.
4일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 서준영이 자연을 좋아하는 정재경의 취향에 맞춰 경북 영양 데이트를 떠난다. 서준영은 정재경을 위해 깜짝 이벤트까지 준비해 눈길을 끈다.
이날 서준영은 정재경과 함께 경북 영양으로 향한다. 두 사람의 다정한 분위기에 이승철은 "안 돌아오겠다는 굳은 의지?"라며 미소를 짓는다. 이동 중 서준영은 영양의 명소인 자작나무 숲을 언급하며 특별한 이벤트를 예고하고, 정재경은 "혹시 프러포즈하는 거 아니야?"라며 기대한다. 이에 이승철과 송해나는 "못 보던 사이에 두 사람 말투가 많이 달라졌네. 그동안 뭐가 있었나 본데?"라고 반응해 웃음을 안긴다. 자작나무 숲에 도착한 두 사람은 손을 맞잡고 대놓고 스킨십을 이어간다. 이들은 산책을 즐기며 한층 가까워진 모습을 보여준다. 정재경이 "너무 좋다. 힐링이 된다"고 하자, 서준영은 "내 힐링은 두 개, 피톤치드 하나, 재경이 하나"라고 말해 설렘을 안긴다.
그러나 훈훈한 분위기도 잠시 서준영의 예상치 못한 한마디에 현장은 순식간에 술렁인다. 이를 지켜보던 탁재훈은 "난 몰라. 저 상황에 끼고 싶지 않다"며 선을 긋고, 스튜디오에서 영상을 본 서준영 역시 자신의 발언에 당황한 반응을 보인다. 과연 이들에게 어떤 일이 벌어진 것일까.
서준영과 정재경의 여행기를 담은 '신랑수업2'는 이날 오후 10시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
4일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 서준영이 자연을 좋아하는 정재경의 취향에 맞춰 경북 영양 데이트를 떠난다. 서준영은 정재경을 위해 깜짝 이벤트까지 준비해 눈길을 끈다.
이날 서준영은 정재경과 함께 경북 영양으로 향한다. 두 사람의 다정한 분위기에 이승철은 "안 돌아오겠다는 굳은 의지?"라며 미소를 짓는다. 이동 중 서준영은 영양의 명소인 자작나무 숲을 언급하며 특별한 이벤트를 예고하고, 정재경은 "혹시 프러포즈하는 거 아니야?"라며 기대한다. 이에 이승철과 송해나는 "못 보던 사이에 두 사람 말투가 많이 달라졌네. 그동안 뭐가 있었나 본데?"라고 반응해 웃음을 안긴다. 자작나무 숲에 도착한 두 사람은 손을 맞잡고 대놓고 스킨십을 이어간다. 이들은 산책을 즐기며 한층 가까워진 모습을 보여준다. 정재경이 "너무 좋다. 힐링이 된다"고 하자, 서준영은 "내 힐링은 두 개, 피톤치드 하나, 재경이 하나"라고 말해 설렘을 안긴다.
그러나 훈훈한 분위기도 잠시 서준영의 예상치 못한 한마디에 현장은 순식간에 술렁인다. 이를 지켜보던 탁재훈은 "난 몰라. 저 상황에 끼고 싶지 않다"며 선을 긋고, 스튜디오에서 영상을 본 서준영 역시 자신의 발언에 당황한 반응을 보인다. 과연 이들에게 어떤 일이 벌어진 것일까.
서준영과 정재경의 여행기를 담은 '신랑수업2'는 이날 오후 10시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT