서준영이 정재경과 첫 여행을 떠난다. / 사진제공=채널A

서준영이 정재경과 첫 여행을 떠난다. / 사진제공=채널A

서준영이 정재경과 첫 여행을 떠난다. / 사진제공=채널A

'신랑수업2' 서준영이 7세 연하 기상캐스터 정재경과 경북 영양으로 첫 장거리 여행을 떠난다.4일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 서준영이 자연을 좋아하는 정재경의 취향에 맞춰 경북 영양 데이트를 떠난다. 서준영은 정재경을 위해 깜짝 이벤트까지 준비해 눈길을 끈다.이날 서준영은 정재경과 함께 경북 영양으로 향한다. 두 사람의 다정한 분위기에 이승철은 "안 돌아오겠다는 굳은 의지?"라며 미소를 짓는다. 이동 중 서준영은 영양의 명소인 자작나무 숲을 언급하며 특별한 이벤트를 예고하고, 정재경은 "혹시 프러포즈하는 거 아니야?"라며 기대한다. 이에 이승철과 송해나는 "못 보던 사이에 두 사람 말투가 많이 달라졌네. 그동안 뭐가 있었나 본데?"라고 반응해 웃음을 안긴다.자작나무 숲에 도착한 두 사람은 손을 맞잡고 대놓고 스킨십을 이어간다. 이들은 산책을 즐기며 한층 가까워진 모습을 보여준다. 정재경이 "너무 좋다. 힐링이 된다"고 하자, 서준영은 "내 힐링은 두 개, 피톤치드 하나, 재경이 하나"라고 말해 설렘을 안긴다.그러나 훈훈한 분위기도 잠시 서준영의 예상치 못한 한마디에 현장은 순식간에 술렁인다. 이를 지켜보던 탁재훈은 "난 몰라. 저 상황에 끼고 싶지 않다"며 선을 긋고, 스튜디오에서 영상을 본 서준영 역시 자신의 발언에 당황한 반응을 보인다. 과연 이들에게 어떤 일이 벌어진 것일까.서준영과 정재경의 여행기를 담은 '신랑수업2'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr