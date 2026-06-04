이준영이 '신입사원 강회장'에서 1인 2역을 소화하고 있다. / 사진제공: '신입사원 강회장' 영상 캡쳐

'신입사원 강회장' 3회는 오는 6일 밤 10시 40분에 방송된다. / 사진제공: '신입사원 강회장' 영상 캡쳐

이준영이 '신입사원 강회장'에서 1인 2역을 소화하며 인생 캐릭터를 경신하고 있다.JTBC 드라마 '신입사원 강회장'(이하 '강회장')에서 이준영이 축구선수 황준현과 강용호(손현주 분)의 영혼이 깃든 인턴사원 황준현을 함께 그려낸다.축구선수 황준현을 연기하는 이준영은 청춘의 에너지를 표현하며 시작부터 눈길을 사로잡았다. 피나는 노력 끝에 1부 리그 진출에 성공한 황준현이 기쁨에 겨워 어쩔 줄 몰라 하는 모습은 축구에 모든 것을 건 청춘의 열정과 패기를 보여줬다.그러나 예기치 못한 교통사고로 더 이상 축구를 할 수 없는 현실과 마주한 황준현의 상황은 보는 이들의 마음을 먹먹하게 만들었다. 꿈이 무너진 뒤 돈으로 보상하려는 최성그룹 회장 강용호의 말에 울분을 쏟아내는 그에게서 깊은 상실감과 절망이 고스란히 묻어났다.이후 강용호의 영혼이 깃들게 된 황준현은 전혀 다른 모습으로 분했다. 내면에 72세 최성그룹 회장 강용호가 자리한 만큼 이전과는 완전히 다른 성격과 분위기를 형성하며 몰입감을 높였다.뺑소니 사고를 내고 책임을 자신에게 떠넘긴 딸 강재경(전혜진 분)과 아들 강재성(진구 분)을 마주했을 때는 아버지로서의 카리스마를 보여줬다. 유학 생활을 접고 몰래 귀국해 최성그룹 인턴 생활을 하고 있는 막내딸 강방글(이주명 분)에게는 현실 잔소리를 늘어놨다.황준현은 강재경, 강재성이 강용호의 몸을 죽이려 했다는 사실을 목격한 뒤 복잡한 심경을 표현했다. 자식들의 배신에 대한 허탈함과 분노, 황준현을 향한 미안함과 씁쓸함까지 그의 고독한 순간은 시청자가 강용호의 감정에 자연스럽게 이입하게 했다.롤러코스터 같은 황준현의 인생사는 이준영의 열연으로 더욱 생생하게 그려지고 있다. 27세 축구선수 황준현과 72세 강용호 회장의 영혼을 지닌 황준현을 눈빛과 말투, 목소리 톤의 미묘한 차이로 디테일하게 구분하며 영혼 체인지 설정에 설득력을 더하고 있다.'강회장'은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr