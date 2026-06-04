‘용감한 형사들5’에서 초등학생 납치 사건의 전말이 공개된다./사진제공=E채널

‘용감한 형사들5’에서 초등학생 납치 사건의 전말이 공개된다./사진제공=E채널

뻔뻔한 납치범의 요구에 곽선영, 안정환 등이 분노한다.오는 5일 오후 9시 50분 방송되는 티캐스트 E채널 ‘용감한 형사들5’ 11회에서는 초등학생 납치 사건의 전말이 공개된다.이날 방송은 한 여성이 초등학교 2학년 아들이 납치됐다며 떨리는 목소리로 112에 신고 전화를 걸어오면서 시작된다. 어머니는 납치범에게 걸려 온 전화를 침착하게 녹음하고, 납치범은 당장 3000만 원을 준비하지 않으면 아이를 영영 못 보게 될 거라고 협박한다.수사팀은 납치범의 휴대전화 번호를 추적하지만, 선불폰이라 명의자를 확인할 수 없었다. 계속해 위치를 이동하며 전화를 하고 통화 후 바로 전원을 꺼버려 동선을 예측하기도 어려웠다. 수사팀은 어머니에게 쪽지로 대응 방법을 적어주고, 지금까지 모은 돈과 아이를 맞바꾸자고 제안한다.그러나 납치범은 통장으로 돈을 입금하라며 계좌번호만 불러준 뒤 전화를 끊어버린다. 이에 곽선영은 "완전 막무가내네"라며 분노하고, 안정환 역시 "돈 맡겨놨냐"라고 황당해한다.단서는 납치범의 목소리뿐. 범인과의 숨 막히는 심리전이 이어지는 가운데, 형사는 사건의 흐름을 뒤집을 판을 다시 짠다고 해 아이가 무사히 돌아올 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr