지난 3일 MBC 개표방송 '선택 2026'가 방송됐다. / 사진제공=MBC

지난 3일 MBC 개표방송 '선택 2026'가 방송됐다. / 사진제공=MBC

MBC가 6·3 지방선거 개표방송 시청률 1위를 차지했다.지난 3일 방송된 MBC 제9회 전국동시지방선거 방송 '선택 2026'은 개표방송 전체 구간(17:00~25:00)에서 수도권 가구 기준 평균 시청률 6.9%(닐슨코리아 기준), 2054 시청률 3.1%를 기록하며 1위를 차지했다.같은 시간대 KBS1이 가구 시청률 3.3%, SBS가 2.6%, JTBC가 1.7%를 기록한 가운데, MBC는 가구와 2054 모두 2위 대비 2배 이상 높은 시청률을 기록했다.주요 구간에서도 MBC가 강세를 보였다. 출구조사 발표 직후 30분간 MBC '선택 2026'은 가구 시청률 8.6%, 2054 시청률 3.6%를 기록했다. 오후 7시 20분부터 방송된 '선택 2026 방송특집 뉴스데스크'도 순간 최고 시청률 8.9%(가구)를 기록하며 안정적인 시청 흐름을 이어갔다. 또 오후 9시경 '선택 2026'은 순간 최고 시청률 9.8%(가구)를 경신했다.MBC는 이번 선거방송에서 '우리 곁의 민주주의'를 슬로건으로 내세우고, 단순한 개표 결과 전달을 넘어 지방선거가 시민들의 삶에 미치는 의미를 조명하는 데 집중했다. 지역의 변화와 유권자의 선택, 생활 밀착형 정책 등을 다각도로 다루며 차별화를 꾀했다.선거방송 최초로 도입한 LED 큐브 '큐브M'과 AR 그래픽을 활용한 무대 연출도 눈길을 끌었다. 이와 함께 다양한 데이터 포맷과 생성형 AI 기반 콘텐츠를 선보였으며, 권순표 앵커를 비롯한 출연진과 전문가들은 격전지 판세와 민심의 흐름을 분석하며 시청자들의 이해를 도왔다.한편 6·3 지방선거 최대 격전지였던 서울시장 선거에서는 국민의힘 오세훈 후보가 막판 대역전극을 쓰며 승리를 거뒀다. 4일 중앙선거관리위원회에 따르면 오 후보는 개표율 97.70% 기준 48.94%를 득표해 더불어민주당 정원오 후보(48.34%)를 0.60%포인트(3만359표) 차이로 제치고 당선을 확정했다. 이번 승리로 오 후보는 서울시장 선거 사상 최초의 5선 시장에 오르게 됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr