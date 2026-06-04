가수 조항조가 녹화 중 눈물을 쏟는다./사진제공=TV조선

가수 조항조가 녹화 중 눈물을 쏟는다./사진제공=TV조선

가수 조항조가 녹화 도중 눈물을 쏟는다.오는 5일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일' 24회에는 '미스&미스터트롯' 스타들이 가장 사랑하는 가수 조항조가 골든 스타로 출격한다.천록담은 조항조가 인생곡으로 꼽은 김종환 '존재의 이유'를 선곡한다. 조항조는 "듣는 내내 제 가슴을 후벼팠다"라고 털어놓으며 좀처럼 감정을 추스르지 못한다. 조항조의 눈물까지 이끌어낸 인생곡에는 어떤 사연이 담겨 있을지 궁금증을 자아낸다.양지은은 조항조의 '인생아 고마웠다'를 선보인다. 돌아가신 아버지를 향한 그리움이 담긴 그의 노래는 출연진의 눈물샘을 자극한다. 김용빈은 "할머니 생각이 나서 눈물을 참느라 힘들었다"며 먹먹한 심정을 고백한다.이날 방송의 분위기를 180도 뒤집어놓은 최초의 배우 메기 싱어의 등장도 예고된다. 최고 시청률 48.3%를 기록한 국민 드라마의 주역이 트롯 무대에 도전장을 내민 것. 뮤지컬 배우로도 활동 중인 그는 수준급 가창력으로 현장을 뒤흔든다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr