전현무네 집은 괜찮나…‘이웃’ 아옳이, 대왕 말벌이지만 씩씩해

크리에이터 아옳이가 말벌이 놀랐다.최근 아옳이의 집에는 장수 들어왔다. 엄청난 크기의 벌이지만 아옳이는 손으로 잡고 씩씩함을 보였다.한편 1991년생인 아옳이는 35세이며 지난해 서울 강남구 삼성동 한 아파트를 66억 원에 매입해 화제가 됐다. 아옳이가 거주하는 아파트는 현재까지 대표적인 강남의 최고가 아파트로 꼽히고 있다. 최고 높이 46층, 3개동, 449세대 규모 단지로 전용면적 145.04㎡~269.41㎡의 대형 평형 위주로 이뤄져 있다. 방송인 전현무와 배우 권상우, 손태영 부부 등이 거주하는 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr