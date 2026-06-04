나영석 PD / 사진=텐아시아 DB

채널 십오야 / 사진=유튜브 채널 '채널 십오야' 캡처

나영석 PD가 이끄는 유튜브 채널 '채널십오야'가 대만 표기 논란에 대해 공식 사과했다. 그러나 사과문이 스레드에만 게시되면서 일부 대만 팬들의 불만은 가라앉지 않고 있는 모양새다.지난달 29일 공개된 '출장 소통의 신: 세븐틴 단합대회' 두 번째 에피소드에서 나영석 PD가 "민규가 대만 뉴스에 나온 거 봤냐"고 말한 장면이 중국어 자막에서는 '해외 뉴스'로 번역됐다. 해당 사실이 알려지자 대만 시청자들 사이에서는 "대만은 대만이다", "존재를 지운 것 같다" 등의 비판이 쏟아졌다.논란이 커지자 채널십오야 측은 3일 공식 SNS를 통해 사과문을 게재했다. 제작진은 "중국어 자막 내 '대만'이 '해외'로 표기됐다는 사실을 인지한 즉시 자막을 수정했다"며 "번역 과정에서 발생한 실수였으나 최종 검수 단계에서 이를 바로잡지 못한 책임은 전적으로 우리에게 있다"고 밝혔다.이어 "이번 자막 번역 과정에서 대만 관련 표기로 인해 불편함과 상처를 느끼신 시청자 여러분께 진심으로 사과드린다"며 "번역 및 자막 검수 절차를 더욱 강화해 유사한 문제가 반복되지 않도록 하겠다"고 고개를 숙였다.다만 사과 이후에도 논란은 완전히 가라앉지 않는 분위기다. 사과문이 스레드에만 게재된 만큼, 실제 논란이 발생한 유튜브 채널이나 인스타그램 등에서는 관련 입장을 확인할 수 없다는 지적이 나오고 있는 것. 이에 일부 대만 시청자들은 "더 많은 구독자들이 확인할 수 있는 공간에도 공지가 필요하다"는 반응을 보이고 있다.안녕하세요. 채널십오야입니다.먼저 이번 자막 번역 과정에서 대만 관련 표기로 인해 불편함과 상처를 느끼신 시청자 여러분께 진심으로 사과드립니다.중국어 자막 내 '대만'이 '해외'로 표기가 되었다는 사실을 인지한 즉시 자막을 수정하였고, 이후 다른 언어와 표현들에는 문제가 없는지와 어떤 과정에서 문제가 발생했는지 전반적으로 확인 하였습니다. 다만 이 과정에서 사과가 늦어진 점에 대해서도 깊이 사과드립니다.해당 문제는 번역 과정에서 발생한 실수였으나, 최종 검수 단계에서 이를 사전에 바로잡지 못한 책임은 전적으로 저희들에게 있습니다. 저희는 이번 사안을 무겁게 받아들이고 있으며, 관련 의견들을 신중하게 살펴보고 있습니다.채널십오야를 시청해주시는 시청자분들을 더욱 세심하게 고려했어야 함에도 불구하고, 부족한 검수로 인해 실망을 드린 점 진심으로 사과드립니다.이번 일을 계기로 번역 및 자막 검수 절차를 더욱 강화하여 유사한 문제가 반복되지 않도록 최선을 다하겠습니다.항상 채널십오야를 사랑해주시는 시청자 여러분께 감사드리며, 이번 일로 불편함과 상처를 느끼신 분들께 다시 한번 사과드립니다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr