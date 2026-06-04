배우 고아성이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 고아성의 발언을 두고 누리꾼의 반응이 엇갈리고 있다./사진=유튜브 '도시여자대피소' 캡처

배우 고아성이 한 유튜브 콘텐츠에서 밝힌 견해를 두고 누리꾼의 반응이 엇갈리고 있다.지난달 31일 공개된 유튜브 채널 '도시여자대피소'에는 '어떤 결혼은 혼자서도 한다… 무한 공감과 소신 발언이 공존하는 도시 여자들의 취향 토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.김민경 민음사 편집자는 배우 엄태구를 이상형으로 꼽으며 팬심을 내비쳤다. 그는 엄태구의 매력으로 "배우라는 직업을 가진 사람이 갖고 있기 힘든 수줍음과 순수함이 있다"고 말했다.고아성은 "방송에서 쓸 수 있을지 모르겠지만, 배우 중에는 그렇게 수줍은 사람이 없다고 생각한다"고 말했다. 이어 "엄태구 님과 작품을 같이 안 해서 모르겠는데 연기자들은 어쩔 수 없이 '으!'가 있어야 할 수 있다"고 덧붙였다.해당 발언은 영상 공개 이후 SNS를 통해 확산되며 화제를 모았다. 일부 누리꾼은 "엄태구를 겨냥한 것처럼 들린다", "굳이 하지 않아도 될 말이었다", "오해를 살 수 있는 발언" 등의 반응을 보였다. 반면 "배우에 대한 개인적인 견해를 밝힌 것뿐", "확대 해석하는 분위기 같다", "못할 말은 아니지 않나"라는 의견도 이어졌다.엄태구에 대한 이야기가 오가던 중 나온 발언인 만큼 다양한 해석이 나오고 있지만, 고아성은 "엄태구 님과 작품을 같이 안 해서 모르겠다"고 전제한 뒤 배우라는 직업 전반에 대한 자신의 생각을 밝힌 것으로 보인다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr