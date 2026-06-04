'취사병 전설이 되다' 미각보이즈가 '엠카운트다운'에 출연한다. / 사진제공=티빙

'취사병 전설이 되다' 미각보이즈가 '엠카운트다운'에 출연한다. / 사진제공=Stone Music Entertainment

티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 속 그룹 미각보이즈가 Mnet '엠카운트다운' 무대에 오른다.'엠카운트다운' 관계자는 텐아시아에 "'취사병 전설이 되다'에서 결성된 미각보이즈와 배우 이상이가 오는 11일 '엠카운트다운' 무대에서 '마이 플레이버'(My Flavor)를 선보인다"고 밝혔다.미각보이즈는 배우 강하경, 이상준, 임지호, 강준규, 김문기로 구성된 5인조 그룹이다. 티빙 드라마 '취사병 전설이 되다' 6회에서 처음 등장했으며, 황석호(이상이 분)가 강성재(박성훈 분)가 만든 아란치니 주먹밥을 맛본 뒤 펼쳐진 상상 장면 속 보이그룹으로 등장했다.한편 배우 박지훈의 주연작 '취사병 전설이 되다'는 이등병 강성재가 전설의 취사병으로 거듭나는 과정을 그린 판타지 드라마다. 지난달 25일 방송된 '취사병 전설이 되다' 시청률은 전국 가구 기준 평균 7.9%, 최고 9.7%, 수도권 가구 기준 평균 8.8%, 최고 10.8%를 기록하며 자체 최고 기록을 경신했다.(닐슨코리아 제공)정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr