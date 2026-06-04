손태진이 심수봉의 콘서트 현장을 찾아 응원했다. / 사진제공=KBS2 '신상출시 편스토랑'

손태진이 이모할머니인 '레전드 가수' 심수봉을 만났다. / 사진제공=KBS2 '신상출시 편스토랑'

가수 손태진이 이모할머니 심수봉을 위한 특별한 '조공'에 나선다. 콘서트 현장을 찾은 손태진을 향해 심수봉은 애정 어린 잔소리와 거침없는 입담을 쏟아내며 웃음을 자아낸다. 결혼과 연애 이야기부터 음악에 대한 섭섭함까지, 음악 명가 가족의 유쾌한 티키타카가 '신상출시 편스토랑'에서 공개된다.4일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 손태진이 이모할머니이자 대한민국 가요계의 살아있는 전설 심수봉을 위해 특별한 선물을 준비한다.손태진은 절친 에녹, 사촌동생이자 리베란테 멤버 진원과 함께 직접 만든 김밥 도시락 50인분을 들고 심수봉의 콘서트 현장을 찾는다. 평소 예능에서 쉽게 볼 수 없던 심수봉은 손태진을 보자마자 반갑게 맞이했다. 하지만 곧바로 "뭘 이런 도시락을 줘. 용돈 주면 되지"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.심수봉의 거침없는 입담도 이어졌다. 김밥 맛에 대한 솔직한 평가를 내놓은 데 이어 갑작스럽게 "왜 결혼 안 하니?"라고 물으며 손태진을 당황하게 했다. 손태진이 얼버무리자 심수봉은 "너 연애해 본 적 있어?"라고 되물으며 모태솔로 의혹까지 제기했다. 급기야 "너무 이상해"라는 돌직구 발언까지 던졌다고 해 궁금증을 자아낸다.심수봉은 조카손주 손태진을 향한 섭섭한 마음을 털어놓기도 한다. 그는 "내가 준 곡은 안 부르니?"라고 물으며 아쉬워했다. 최근 송가인 등 후배 가수들에게 직접 만든 곡을 선물해 화제를 모았던 심수봉이지만, 정작 손태진은 아직 그의 곡을 부르지 않았다는 것. 과연 어떤 이유가 있는 건지 관심이 모인다.손태진이 이모할머니의 잔소리 공세를 무사히 견뎌낼 수 있을까. '음악 명가' 가족의 유쾌한 모습은 4일 저녁 8시 30분 방송되는 '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr