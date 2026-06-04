이상이가 '취사병 전설이 되다'에서 활약 중이다. / 사진제공=티빙

이상이가 '취사병 전설이 되다'에서 활약 중이다. / 사진제공=티빙

배우 이상이가 특별출연 이상의 존재감을 보여주고 있다.이상이는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서 4중대 중대장 황석호 대위 역으로 특별 출연했다. 그는 캐릭터의 유쾌함, 카리스마, 인간미 등을 입체적으로 그려내며 '특별히 활약해서 특별 출연'이라는 호평을 얻었다.극 중 KCTC 훈련 최우수 중대 대표로 표창을 받은 황석호는 "살다 보니까 이런 날이 옵니다"라며 벅찬 감정을 표현했다. 주변 사람들에게 연신 감사 인사를 건네는 모습은 황석호 특유의 유쾌한 매력을 보여줬다.특히 황석호의 널뛰는 감정선은 극의 재미를 더했다. 그는 강성재(박지훈 분)를 구하려다 양팔에 깁스를 한 채 모스부호로 구조 신호를 보내는가 하면, 대대장의 연락 한 통에 세상을 다 가진 듯 기뻐했다가도 금세 시무룩해지는 모습으로 웃음을 안겼다.황석호는 강풍에 날아온 표지판이 강성재를 덮치려는 순간 주저 없이 몸을 날려 그를 구하기도 했다. 평소 능청스럽고 유쾌한 모습 뒤에 감춰진 중대장의 책임감은 강한 인상을 남겼다. 또 "나 황석호. 우리 중대원들을 지킬 수 있다면 사지가 부러져도 절대 쓰러지지 않습니다", "중대장만 믿어라"라는 대사는 뭉클함을 안겼다.7, 8화에서도 황석호의 활약은 돋보였다. 식량 부족으로 중대 내 불안과 갈등이 커지는 가운데, 황석호는 중대장으로서 책임감을 안고 문제 해결에 나섰다. 이상이는 위기 속에서도 중심을 잃지 않는 황석호의 모습을 안정감 있게 그려내며 극의 몰입도를 높였다. 행정보급관 박재영(윤경호 분)과의 대립 역시 긴장감을 더했다. 위기를 바라보는 서로 다른 시선 속에서 부딪히는 황석호의 신념과 선택은 눈길을 끌었다.한편, 이상이는 오는 11일 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 미각보이즈의 '마이 플레이버(My Flavor)' 무대를 선보일 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr