3000원 때문에 파혼 위기에 놓인 부부가 등장한다. /사진제공=JTBC

3000원 때문에 파혼 위기에 놓인 부부가 등장한다. /사진제공=JTBC

3000원 때문에 파혼 위기에 놓인 부부가 등장한다.4일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’ 88회에서는 22기 첫 번째 부부의 가사조사가 진행된다. 이들은 결혼식을 고작 2주 앞두고 캠프를 찾았다고 해 이목이 쏠린다.남편 측 영상에서는 매사에 짜증을 내며 남편을 가르치고 통제하려는 아내의 일상이 그려진다. 이를 지켜본 서장훈은 “아무리 옳은 말이라도 계속 들으면 지친다”며 아내의 말투에 일침한다.두 사람의 갈등이 극에 달한 사건은 이른바 ‘3000원 사건’. 남편은 이 사건으로 아내에게 막말은 물론 폭력적인 모습까지 보였고, 아내는 결혼 후에도 같은 행동이 반복될까 두려워 파혼까지 고민하게 됐다고 밝힌다. 서장훈은 점점 심해질 수 있는 남편의 폭력성에 우려를 표한다.아내 측 영상에서는 아내를 전혀 배려하지 않는 남편의 이기적인 면모가 공개된다. 남편은 ‘3천원 사건’을 지속적으로 언급하며 아내의 신경을 건드리고, 프러포즈 선물로 선 넘은 장난까지 쳤다고 해 분노를 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr