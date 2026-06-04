3000원 때문에 파혼 위기에 놓인 부부가 등장한다.
4일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’ 88회에서는 22기 첫 번째 부부의 가사조사가 진행된다. 이들은 결혼식을 고작 2주 앞두고 캠프를 찾았다고 해 이목이 쏠린다.
남편 측 영상에서는 매사에 짜증을 내며 남편을 가르치고 통제하려는 아내의 일상이 그려진다. 이를 지켜본 서장훈은 “아무리 옳은 말이라도 계속 들으면 지친다”며 아내의 말투에 일침한다. 두 사람의 갈등이 극에 달한 사건은 이른바 ‘3000원 사건’. 남편은 이 사건으로 아내에게 막말은 물론 폭력적인 모습까지 보였고, 아내는 결혼 후에도 같은 행동이 반복될까 두려워 파혼까지 고민하게 됐다고 밝힌다. 서장훈은 점점 심해질 수 있는 남편의 폭력성에 우려를 표한다.
아내 측 영상에서는 아내를 전혀 배려하지 않는 남편의 이기적인 면모가 공개된다. 남편은 ‘3천원 사건’을 지속적으로 언급하며 아내의 신경을 건드리고, 프러포즈 선물로 선 넘은 장난까지 쳤다고 해 분노를 자아낸다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
4일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’ 88회에서는 22기 첫 번째 부부의 가사조사가 진행된다. 이들은 결혼식을 고작 2주 앞두고 캠프를 찾았다고 해 이목이 쏠린다.
남편 측 영상에서는 매사에 짜증을 내며 남편을 가르치고 통제하려는 아내의 일상이 그려진다. 이를 지켜본 서장훈은 “아무리 옳은 말이라도 계속 들으면 지친다”며 아내의 말투에 일침한다. 두 사람의 갈등이 극에 달한 사건은 이른바 ‘3000원 사건’. 남편은 이 사건으로 아내에게 막말은 물론 폭력적인 모습까지 보였고, 아내는 결혼 후에도 같은 행동이 반복될까 두려워 파혼까지 고민하게 됐다고 밝힌다. 서장훈은 점점 심해질 수 있는 남편의 폭력성에 우려를 표한다.
아내 측 영상에서는 아내를 전혀 배려하지 않는 남편의 이기적인 면모가 공개된다. 남편은 ‘3천원 사건’을 지속적으로 언급하며 아내의 신경을 건드리고, 프러포즈 선물로 선 넘은 장난까지 쳤다고 해 분노를 자아낸다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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