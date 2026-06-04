'아파트' 대본 리딩 현장이 공개됐다./사진제공=JTBC

'아파트' 대본 리딩 현장이 공개됐다./사진제공=JTBC

JTBC 새 토일드라마 ‘아파트’ 대본리딩 현장이 공개됐다.오는 7월 첫 방송되는 ‘아파트’는 아파트 속 눈먼 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강이 주민들과 함께 비리를 타파하는 이야기다. 장충금(장기수선충당금)을 주제로 한 케이퍼 코믹물이다.‘아파트’는 김윤영 작가와 ‘아이를 찾습니다’로 ‘서울드라마어워즈’ 연출상을 수상한 조용원 감독이 의기투합했다. 지성, 하윤경, 박병은, 문소리 등 연기파 배우들이 라인업에 이름 올렸다.지성은 아버지 같은 용만을 구하기 위한 자본금 100억을 마련하기 위해 입대의회장이 되려는 박해강 역을 맡았다. '전설의 미수금 0%' 오아시스파 전직 보스로, 불의를 보면 참지 못하는 성격이다. 대본 리딩 현장에서 입주민들과 함께하며 조금씩 변해가는 박해강의 모습을 표현한 지성은 “제가 잘 만들어 보겠다”고 자신감을 드러냈따.하윤경은 대형 로펌 위파트너스의 변호사가 되는 것이 목표였지만, 현실은 위파트너스 무료 상담 창구에서 아르바이트를 하는 강하리로 분한다. 자신을 뒷바라지한 언니에게 미안한 마음에 위파트너스 취직을 거짓말하면서 박해강과 얽히게 된다.박병은은 건설사 대표이자 펜트하우스 입주민 이충원을 연기한다. 장충금을 노리는 박해강과 대립하면서 서늘한 면모를 드러낼 예정이다. 박병은은 “대본을 보면서 이충원이라는 인물의 성격이 6~7개 보였다”고 말했다.문소리는 소문난 오지라퍼 장숙진으로 분해 열연했다. 아파트 생활과 사람들에 관해서 모르는 게 없는 장숙진의 수다스러움을 에너지 넘치게 표출했다.‘아파트’는 '신입회원 강회장' 후속으로 오는 7월 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr