가수 미나와 남편 류필립이 나란히 투표를 인증했다. / 사진=미나 SNS

가수 미나가 투표를 인증하며 의상으로 시선을 모았다.미나는 지난 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "투표 완료"라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 미나가 남편 류필립과 함께 투표소를 찾은 모습. 류필립은 검은 모자에 회색 반소매 티셔츠로 무채색 룩을 완성했다. 미나는 남색 모자와 하늘색 포인트에 붉은 글씨가 새겨진 라운드 상의 그리고 데님 핫팬츠를 매치했다.한편 미나는 1972년생으로 올해 53세다. 2002년 데뷔해 올해 23주년을 맞았다. 미나는 류필립과 유튜브 채널 및 SNS 활동으로 활발하게 소통하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr