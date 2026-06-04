김풍, 홍윤화 등 맛잘알들이 월드컵 푸드 1티어 논쟁을 펼친다. / 사진=틱톡(TikTok) '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 예고 영상 캡쳐

'티키타카쇼'가 4일 라이브 방송을 예고했다. / 사진=틱톡(TikTok) '티키티키 타카타카 토크토크쇼' 예고 영상 캡쳐

김풍, 홍윤화, 히밥 등 맛잘알이 월드컵을 더 맛있게 즐기는 월드컵 맞춤 메뉴를 공개한다.4일 틱톡(TikTok) 오리지널 콘텐츠 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'(이하 '티키타카쇼')가 저녁 8시 라이브 방송 예고편을 공개했다. 방송에서는 김풍, 홍윤화, 곽튜브, 히밥, 지또먹이 월드컵 푸드 1티어가 무엇인지 논쟁을 벌인다.출연진은 대한민국 축구 국가대표팀의 경기가 오전에 진행되는 만큼 아침에 먹을 메뉴를 추천한다. 맛에 일가견이 있는 이들이 어떤 특별한 메뉴를 추천할지 기대를 모은다.SNS를 통해 전 세계적으로 화제가 된 디저트 조합도 소개한다. 한국인이라면 경악할 수밖에 없는 파격적인 조합의 디저트를 맛보게 될 맛잘알 5인방과 MC 안정환, 딘딘, 이은지는 과연 어떤 평가를 할지 궁금증을 자아낸다.월드컵의 희로애락을 나눌 최적화 맛집들도 대방출한다. 맛잘알들이 사랑하는 찐 맛집과 축구 선수들의 단골집을 파헤치며 야무진 먹토크를 나눌 예정이다.'티키타카쇼'는 매주 월, 목 저녁 8시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr