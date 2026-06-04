마마무/ 사진=텐아시아 DB
마마무/ 사진=텐아시아 DB
그룹 마마무(MAMAMOO)가 3년 8개월 만에 다시 모였다.

마마무(솔라, 문별, 휘인, 화사)는 4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 스페셜 싱글 '4WARD'(포워드)를 발매한다.

타이틀곡 '4 Flowers'(포 플라워)는 기타와 드럼 사운드를 기반으로 한 미디엄 팝 장르의 곡이다. 화려하게 피었다 지지만 하나의 뿌리로 이어진 꽃을 소재로 시간이 흘러도 변하지 않는 가치와 관계를 노랫말에 담았다.

음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 네 멤버의 모습과 활동 여정이 담긴다. 오랜 시간 함께해 온 멤버들의 서사와 앞으로 이어질 활동 방향을 영상으로 풀어냈다.

'4WARD'는 네 멤버를 상징하는 숫자 '4'와 전진을 뜻하는 'FORWARD'를 결합한 제목이다. 마마무가 2022년 10월 발매한 미니 12집 'MIC ON' 이후 약 3년 8개월 만에 선보이는 완전체 싱글이다.

마마무는 오는 19~21일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 'MAMAMOO 2026 WORLD TOUR [4WARD]'를 개최한다. 이후 아시아와 미주 주요 도시를 순회하며 월드투어를 이어간다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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