마마무/ 사진=텐아시아 DB

그룹 마마무(MAMAMOO)가 3년 8개월 만에 다시 모였다.마마무(솔라, 문별, 휘인, 화사)는 4일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 스페셜 싱글 '4WARD'(포워드)를 발매한다.타이틀곡 '4 Flowers'(포 플라워)는 기타와 드럼 사운드를 기반으로 한 미디엄 팝 장르의 곡이다. 화려하게 피었다 지지만 하나의 뿌리로 이어진 꽃을 소재로 시간이 흘러도 변하지 않는 가치와 관계를 노랫말에 담았다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 네 멤버의 모습과 활동 여정이 담긴다. 오랜 시간 함께해 온 멤버들의 서사와 앞으로 이어질 활동 방향을 영상으로 풀어냈다.'4WARD'는 네 멤버를 상징하는 숫자 '4'와 전진을 뜻하는 'FORWARD'를 결합한 제목이다. 마마무가 2022년 10월 발매한 미니 12집 'MIC ON' 이후 약 3년 8개월 만에 선보이는 완전체 싱글이다.마마무는 오는 19~21일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 'MAMAMOO 2026 WORLD TOUR [4WARD]'를 개최한다. 이후 아시아와 미주 주요 도시를 순회하며 월드투어를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr