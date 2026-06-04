심진화와 최은경이 서로의 첫인상에 대해 이야기했다. / 사진='A급 장영란' 유튜브 영상 캡처

'A급 장영란'에 심진화와 최은경이 출연했다. / 사진='A급 장영란' 유튜브 영상 캡처

코미디언 심진화가 방송인 최은경의 첫인상에 대해 솔직하게 털어놨다.지난 3일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '모든 게 공짜? 최은경 5억 아낀 '로또 전세' 최초공개 (+심진화)'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 심진화는 장영란과 함께 최은경의 새 집을 방문하는 모습이 담겼다.심진화와 최은경은 서로의 첫인상에 대해 언급했다. 최은경은 심진화에 대해 "내가 막 다가가는 스타일은 아니다. 먼저 다가와서 고마웠다"고 말했다. 반면 심진화는 "솔직히 말하면 처음에는 은경 언니를 별로 안 좋아했다"고 솔직하게 말했다. 이어 "방송에서 계속 머리를 만지더라. 그 모습이 시청자 입장에서는 집중이 안 됐다"고 설명했다.그러나 실제 현장에서 마주한 최은경의 모습은 반전이었다고. 심진화는 "머리부터 발끝까지 쫙 빼입고 서 있는 모습이 마치 마네킹 같았다"며 "12시간 녹화 내내 흐트러짐 없는 자세를 보고 사람이 아니라 동상인 줄 알았다"고 회상했다.특히 최은경의 철저한 준비성에 감탄했다고도 밝혔다. 그는 "언니가 '동치미' 녹화 때 모든 대본을 다 외우고 오더라"며 "어르신들의 이야기가 중구난방으로 흘러가도 웃으면서 제자리로 끌고 오는 진행 실력을 보며 점점 존경하게 됐다"고 말해 훈훈함을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr