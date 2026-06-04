강신효가 딸이 있다는 사실을 밝혔다. / 사진=강신효 SNS

이하 강신효 글 전문

결혼 소식을 전해드린 뒤 또 하나의 소중한 이야기를 전하려고 합니다.



저희 가족에게는 강루비라는 예쁜 딸이 있습니다.



결혼을 준비하고 새로운 삶을 시작하는 과정 속에서 저희에게 찾아온 가장 큰 축복이었습니다.

가족의 이야기는 조금 더 조심스럽게 간직하고 싶은 마음에 이제야 인사를 드리게 되었습니다.



루비를 만나고 난 뒤 평범한 하루의 소중함과 책임감을 더욱 깊이 배우고 있습니다.



앞으로도 배우로서, 그리고 한 아이의 아버지로서 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다.



늘 응원해 주셔서 감사합니다.



지난달 17일 백년가약을 맺은 배우 강신효가 결혼 전 딸을 낳았다고 밝혔다.강신효는 지난 3일 자신의 SNS에 "결혼 소식을 전해드린 뒤 또 하나의 소중한 이야기를 전하려고 한다"라며 말문을 열었다. 그는 "저희 가족에게는 강루비라는 예쁜 딸이 있다. 결혼을 준비하고 새로운 삶을 시작하는 과정 속에서 저희에게 찾아온 가장 큰 축복이었다"고 밝혔다.딸의 사진을 공개하기도 했다. 아빠를 빼닮은 딸의 모습이 눈길을 끌었다. 강신효는 "루비를 만나고 난 뒤 평범한 하루의 소중함과 책임감을 더욱 깊이 배우고 있다. 앞으로도 배우로서, 그리고 한 아이의 아버지로서 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.한편 강신효는 지난달 "늘 응원해주시는 분들께 직접 전하고 싶은 소식이 있어 글을 올린다. 2026년 5월 17일 일요일, 평생을 함께하고 싶은 사람과 결혼식을 올리게 됐다"라며 깜짝 결혼을 발표해 화제를 모은 바 있다.2012년 데뷔한 강신효는 드라마 KBS2 '아이리스2', SBS '육룡이 나르샤', TV조선 '결혼작사 이혼작곡3' 등에 출연했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr