전현무가 6년 전 '나 혼자 산다' 하차 소식을 알렸던 절친 이시언과 다시 뭉친다./사진=텐아시아DB

전현무가 6년 전 '나 혼자 산다' 하차 소식을 알렸던 절친 이시언과 다시 뭉친다./사진제공=MBN, 채널S

전현무가 6년 전 '나 혼자 산다' 하차 소식을 알렸던 절친 이시언과 다시 뭉친다./사진제공=MBN, 채널S

전현무가 6년 전 '나 혼자 산다' 하차 소식을 알렸던 이시언과 다시 호흡한다.5일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획3'에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈), 이시언이 함께 고창 먹트립에 나선다.앞서 이시언은 2020년 12월 자신의 SNS를 통해 전현무의 MBC 예능 '나 혼자 산다' 하차 소식을 전해 화제를 모은 바 있다. 오랜 시간 인연을 이어온 두 사람은 이날 방송에서도 변함없는 '찐친 케미'를 선보인다.전현무와 곽튜브는 고창 첫 끼로 짬짜면을 맛본 뒤 이시언이 기다리는 장소로 향한다. 이시언은 두 사람을 보자 "왜 이렇게 늦게 왔어요? 짬짜면 먹다가 늦었다면서요?"라고 핀잔을 주며 시작부터 티격태격 호흡을 보여준다.이시언은 직접 준비한 고창의 유명 찐빵과 만두를 건네며 특유의 츤데레 면모를 보여준다. 세 사람은 길바닥에 앉아 음식을 나눠 먹고, 전현무는 찐빵 속을 공개하며 "이런 것도 좀 해야지~"라고 말해 웃음을 안긴다.세 사람은 고창의 장작 삼겹살 맛집을 찾는다. 캠핑 분위기가 물씬 풍기는 식당에 들어선 전현무는 "시언이랑 오랜만에 캠핑 온 것 같네~"라며 추억을 떠올린다. 삼겹살을 맛본 이시언은 "식감이 완전히 달라. 진짜 맛있다"고 만족감을 표한다. 자연스럽게 대화는 이시언의 달라진 몸 상태로 이어진다.곽튜브는 "예전엔 몸이 이러지 않았는데 지금은 괴물이 됐다"고 놀라워하고, 이시언은 "1년 반 동안 운동했다"고 밝힌다. 이에 전현무는 "그땐 백숙, 지금은 토종닭!"이라고 비유해 웃음을 자아낸다. 또 이시언은 지금의 몸을 완성하게 된 자신만의 관리 비결도 공개할 예정이다.전현무, 곽튜브, 이시언이 함께한 고창 먹트립은 5일 오후 9시 10분 방송되는 '전현무계획3'에서 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr