첫 가게를 오픈한 윤남노 셰프의 초보 사장 수난기가 공개된다./사진=텐아시아DB

첫 가게를 오픈한 윤남노 셰프의 초보 사장 수난기가 공개된다./사진제공=MBC

첫 가게를 오픈한 윤남노 셰프의 초보 사장 수난기가 공개된다.오는 6일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 '전참시') 401회에서는 윤남노 셰프가 빚 6억을 쏟아부어 완성한 첫 가게가 베일을 벗는다.지난 박은영 편에서 예고했던 수천만 원대 초고가 오븐의 실물이 공개된다. 뷔페에서나 볼 법한 초대형 워크인 시설까지 갖춰 감탄을 자아낸다. 커트러리와 접시, 글라스에만 3000만 원 이상을 투자했다고 밝힌다.윤남노 셰프는 새 식당 오픈을 준비하며 지갑과 영혼이 털렸다며 월세와 기물값 등 당장 입금해야 할 돈만 수천만 원에 달한다고 고백한다. 초라한 지갑 사정에 친한 동료 셰프들에게 ‘동냥밥’을 얻어먹고 다닌다고 해 짠내를 안긴다.사장이 된 후 180도 달라진 스텝밀도 관전 포인트다. 직원들의 눈치를 보며 라면 10봉을 조심스레 꺼내든 윤남노는 회심의 짬뽕라면 레시피를 선보인다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr