배우 한다감 / 사진=텐아시아 DB

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 47세 연예계 최고령 산모인 배우 한다감이 출연한다 / 사진 제공｜KBS 2TV

47세 연예계 최고령 산모인 배우 한다감이 한번에 시험관 시술에 성공한 비법을 밝힌다.지난 3일 방송된 '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌') 624회는 '찰떡같이 찾아온 축복' 편으로 47세 연예계 최고령 산모이자 임신 21주차가 된 '찰떡이' 엄마인 배우 한다감이 '슈돌'에 첫 출연했다.한다감은 "44세부터 아이가 갖고 싶다는 생각을 했고, 이후 2~3년 동안 열심히 준비했다. 46세 겨울에 첫 시험관을 시도했고, 47세에 임신에 성공했다"며 감격했다. 늦은 나이에 아이가 찾아오면서 "'찰떡같이 붙어 있어라'는 의미로 태명을 '찰떡이'라고 지었다"며 태명의 이유를 들려줬다.한다감은 '찰떡이' 엄마가 될 수 있었던 관리 비법으로 10년 동안 아침마다 용과와 블루베리를 넣고 아사이베리를 뿌린 그릭 요거트와 달걀 2개를 먹고, 점심에는 소고기로 단백질을 보충하는 등 식습관부터 신경썼다고. 그는 "식단 관리는 자신과의 싸움인데, 자신과의 싸움을 이겨낸 제 자신을 칭찬해주고 싶다"며 뿌듯해했다.한다감은 임신 20주차에도 요가는 물론 등산을 했고, 20년 동안 걷기 운동을 하고 있다고 밝혔다. 한다감은 "노력은 결코 배신하지 않는다. 여러분들도 다 할 수 있다. 용기를 가지세요"라며 아이를 바라는 이들을 응원했다. "이 정도의 관리라면 둘째, 셋째까지도 가능하다"는 의사 소견에 "50살 전에 기네스북 갱신해보겠다"고 말해 모두를 놀라게 했다.정밀 초음파로 만난 찰떡이는 5개월인데도 엄마를 똑 닮은 모습을 했다. 심장 뛰는 소리를 들은 한다감은 "살다보니 이런 날이 오더라. 너무 신기하고 믿기지가 않는다"며 감격했다. 그러면서도 막상 출산까지 반이 온 지금, 아이를 낳을 때를 생각하니 약간 무섭기도 하다는 솔직한 마음을 밝히기도 했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr