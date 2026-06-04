김대호가 펀런 1기 ‘무도라지’ 티셔츠를 입고 등산한다. /사진제공=MBC

김대호가 펀런 1기 ‘무도라지’ 티셔츠를 입고 등산한다. /사진제공=MBC

김대호가 펀런 1기 ‘무도라지’ 티셔츠를 입고 등산한다. '펀런 1기' 멤버였던 도운이 결혼설에 휩싸인 가운데, 김대호가 전현무와 함께 ‘펀런 2기’에 합류하는 건지 주목된다.오는 5일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 김대호가 건강을 되찾기 위해 노력하는 모습이 공개된다.공개된 사진 속에는 ‘인왕산 날다람쥐’ 김대호가 등산을 하는 모습이 담겼다. 그는 “최근 3년 정도 건강검진을 놓쳤다. 얼마 전에 건강검진을 했는데”라며 결과를 고백한다.이어 김대호는 그동안 챙기지 못해 무너진 일상 루틴과 건강을 되찾기 위해 운동을 열심히 하고 있다고 밝힌다. 특히 김대호가 펀런 1기 ‘무도라지’ 티셔츠를 입고 있어 관심이 쏠린다.김대호는 동네 전통시장을 찾아 건강을 위한 제철 식재료를 구입한다. 신선한 해산물부터 각종 채소, 과일까지 두 손 가득 채운 김대호가 어떤 보양식을 만들어 먹을지도 기대된다.한편, 도운은 최근 인플루언서 유혜주의 친동생인 유튜버 유지유와 커플 아이템, 차량 내부 반려견 포착 등을 이유로 교제설이 불거졌다. 여기에 두 사람이 웨딩플래너를 만나 결혼 상담을 받았다는 목격담까지 퍼지면서 열애설은 결혼설로까지 번졌다. 이에 대해 소속사 JYP엔터테인먼트 측은 "입장이 없다"며 공식 답변을 회피했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr