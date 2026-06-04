그룹 에이핑크 멤버 윤보미가 결혼 후 첫 근황을 전했다. / 사진=윤보미 SNS

사진=윤보미 SNS

그룹 에이핑크 멤버 윤보미가 결혼 후 첫 근황을 전했다.윤보미는 지난 3일 자신의 인스타그램에 "🧡내가 사랑하는 시간🧡"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 윤보미가 반려견들과 함께 여유 있는 시간을 보내고 있는 모습. 특히 선글라스를 착용한 윤보미는 평소와 다른 분위기를 보였고, 얼굴에 마스크팩을 붙인 채 산책에 나서는 등 털털한 면모를 보여 눈길을 끌었다.한편 윤보미는 지난달 16일 음악 프로듀서 라도와 백년가약을 맺었다. 이날 탈퇴한 멤버 홍유경까지 하객으로 참석해 의리를 과시했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr