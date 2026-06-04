김종국이 장근석과 같은 빌라 이웃이라고 밝혔다./사진제공=KBS

김종국이 장근석과 같은 빌라 이웃이라고 밝혔다./사진제공=KBS

김종국과 장근석이 이웃사촌 케미를 폭발시킨다.5일 오후 9시 40분 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’(이하 ‘옥문아’) 317회에는 원조 한류스타인 '아시아 프린스' 장근석이 게스트로 출연한다.김종국은 장근석과 특별한 인연을 공개한다. 두 사람이 골목길 하나를 사이에 두고 함께 살고 있는 같은 빌라 주민인 것. 김종국은 "이사 당시 기사가 많이 나서 근석이와 이웃사촌이라는 사실을 알고 있었다"라고 밝힌다.장근석이 "오며 가며 만날 법도 한데 한 번도 못 만나서 아쉽다"고 하자 김종국은 "이사 전에 근석이가 오래 산 곳이라고 들었다. 근석이가 픽한 집이라 믿고 갔다. 기운이 좋다"며 엄지를 치켜들었다.'옥탑즈'가 두 사람의 집값에 궁금증을 드러내자 김종국은 "나는 고점 입주인 것 같다"라며 쓴웃음을 짓는다. 이에 장근석은 "저는 원주민"이라면서 뿌듯해한다.또 김종국은 "신작에서 건달 역할을 맡았다"는 장근석의 말에 "그럼 나한테 연기 수업을 받으러 오면 되겠다"며 이웃집 베네핏을 제공한다.김종국은 지난해 9월 서울 모처에서 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 극비 결혼식을 올렸다. 김종국은 앞서 신혼집으로 서울 강남구 논현동의 고급 빌라를 62억 원 전액 현금 매입했다. 장근석은 서울 삼성동과 청담동, 일본 도쿄 등지에 부동산을 보유한 1300억 원대 건물주로 알려져 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr