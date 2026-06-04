성리 / 사진=텐아시아 DB

‘무명전설’ TOP3 성리-하루-장한별이 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에 출연한다 / 사진 제공=MBN

가수 성리가 과거를 밝힌다.6일 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 28회에서는 '무명전설' 1대 전설에 등극한 성리와 첫 오디션에서 준우승을 한 하루, TOP3 장한별이 출연한다.'무명전설' 1대 전설 성리는 "'프로듀스 101'부터 무려 6번의 오디션 프로그램에 도전했다. '프로듀스 101'은 아마 46위로 탈락했던 것 같다"라며 "오디션에서 결승 문턱조차 밟지 못하고 돌아설 때마다 좌절이 컸다. 마지막이라는 심정으로 '무명전설'에 지원하게 됐다"라고 참가하게 된 사연을 전한다. 성리는 과거 출연했던 경연 프로그램에서 통편집을 당했다며 "사활을 걸고 준비했던 무대가 방송에서 통째로 사라지니까 힘들었다"고 회상한다.특히 성리는 "'프로듀스 101'을 함께 했던 친구들이 어마어마한 스타가 됐고 박지훈도 천만 배우가 됐다. 함께 한 친구들이 잘되면 부럽기도 하고 응원도 했지만, 조급한 마음이 정말 많았다"라며 솔직한 심정을 토로한다.한편 MBN '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr