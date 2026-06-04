블랙페이퍼가 채용 공고로 구설에 휘말렸다. / 사진=텐아시아DB, 블랙페이퍼 채용 공고

블랙페이퍼가 채용 공고로 구설에 휘말렸다. / 사진=블랙페이퍼 채용 공고 캡처

최근 100억 원대 매출을 기록한 방송인 유병재의 회사 블랙페이퍼가 채용 공고로 구설에 휘말렸다.최근 블랙페이퍼 공식 홈페이지에는 PM(Project Manager) 인턴 채용 공고가 올라왔다. 공고에 따르면 블랙페이퍼는 6개월 계약직 인턴에게 콘텐츠 기획·제작부터 채널 운영, MD 및 캐릭터 IP 업무, 성과 분석 등을 맡길 예정이라고 밝혔다.이와 함께 크리에이터 콘텐츠에 대한 이해도와 이미지·영상 편집 능력을 요구했으며, 콘텐츠 제작 경험과 데이터 활용 역량 등을 우대 사항으로 명시했다. 정규직 전환 없이 6개월간 근무하는 조건이다.논란은 채용 조건에서 불거졌다. 해당 직무는 정규직 전환이 없는 6개월 인턴 채용임에도 직무명이 PM(Project Manager)으로 기재됐으며 콘텐츠 기획부터 제작, 채널 운영, 성과 분석 등 다양한 업무가 포함됐다. 이에 온라인에서는 "인턴에게 요구하는 역할치고 범위가 너무 넓다", "인턴에게 저 정도 경력을 요구하는 게 맞냐" 등의 반응이 나왔다. 논란이 커지자 블랙페이퍼 측은 해당 공고문을 삭제 조치했다.한편 블랙페이퍼는 유병재, 유규선 대표, 그리고 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 메인 작가 출신 이언주가 공동 설립한 콘텐츠 제작사다. 유병재는 지난해 12월 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서 "올해 매출 100억 원을 달성했다"고 밝혔다. 유병재와 함께 출연한 유규선 대표는 "35명 정도의 구성원과 함께 제작사 겸 매니지먼트 회사를 운영하고 있다"고 설명했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr