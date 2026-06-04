하원미가 블랙퀸즈를 향한 질투심을 보여줬다. / 사진='하원미' 유튜브 채널 캡쳐

추신수가 하원미의 질투를 귀여워했다. / 사진='하원미' 유튜브 채널 캡쳐

추신수의 아내 하원미가 블랙퀸즈를 향한 질투심을 보여줬다.지난 3일 유튜브 채널 '하원미'에는 하원미가 추신수를 위해 카레, 돈가스, 묵은지 김밥 등을 만들며 이야기하는 모습이 담겼다. 하원미는 추신수가 챙기는 블랙퀸즈를 향한 질투를 쏟아내 눈길을 끌었다.블랙퀸즈는 스포츠 예능 '야구여왕'에서 결성된 여자 야구단으로 추신수가 감독을 맡고 있다. 하원미는 앞서 유튜브 채널을 통해 "블랙퀸즈한테 남편을 뺏겼어"라고 여러 차례 이야기했다. 추신수가 제작진에게 블랙퀸즈를 언급하는 것을 들은 하원미는 "또 블랙퀸즈 이야기하냐"며 발끈했다.추신수는 놀라면서도 "질투를 즐기는 것 같다"는 제작진의 말에 "맞다"고 답하며 웃었다. 그는 "블랙퀸즈 이야기할 때 '우리 선수들'이라고 했더니 '뭐? 우리 선수들?'이라고 말했다"고 언급하며 즐거워했다.하원미는 "내일 블랙퀸즈 경기를 보러 간다"고 말했다. 그는 "꿀리면 안 되니까 숍에 가서 헤어와 메이크업을 받을 것"이라고 선언해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr