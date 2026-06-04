아역배우 김설이 학교생할 중 표창장을 수여받았다. / 사진=김설 SNS

드라마 '응답하라 1988'에 출연해 유명세를 탔던 아역배우 김설의 학교생활 근황이 알려졌다.지난 3일 김설의 어머니가 관리하는 김설 인스타그램 스토리에는 별다른 멘트 없이 한 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진 속에는 김설이 인천북부교육지원청 교육장으로부터 표창장을 받은 모습. 상장에는 "위 학생은 근면 성실하며 품행이 바른 청소년"이라고 적혀 있다.올해 만 15세로 중학생인 김설은 입학 약 2주 만에 1학기 학급 회장으로 임명됐음을 알려 놀라움을 안긴 바 있다. 그는 2021년 12월에 교육청 발명 영재 수료 사진과 함께 영재원을 수료한 근황을 전하기도 했으며, 지난해 3월에는 영재원 개강식 참석을 인증했다.한편 김설은 2015년 '응답하라 1988' 작품 이후 2017년 영화 '아일라'와 2022년 '오늘부터 합창단' 외에 작품 활동을 하지 않고 있어 배우의 길을 포기하고 학업에 전념하는 게 아닌지 의문을 자아내기도 했다. 그러나 2024년 11월, 뮤지컬 연습 중인 사진을 업로드하면서 연기의 끈을 놓지 않았음을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr