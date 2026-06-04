최은경이 새 전셋집을 공개했다. / 사진=장영란 유튜브 캡처

최은경이 새 전셋집을 공개했다. / 사진=장영란 유튜브 캡처

아나운서 출신 방송인 최은경이 유튜브를 통해 이사한 새 전셋집을 공개했다.지난 3일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '모든 게 공짜? 최은경 5억 아낀 '로또 전세' 최초공개'라는 제목의 동영상이 올라왔다.영상 속 장영란과 심진화는 최근 전세로 이사한 최은경의 새 보금자리를 찾았다. 최은경은 "가구 하나도 안 샀다. 이전 집 물건을 그대로 가져와서 배치만 다르게 했다"라며 말문을 열었다.장영란이 "전셋집 아니냐?"고 묻자 최은경은 "전세 맞는데 집주인이 하얗게 다 고쳐놨다"고 답했다. 그러자 제작진은 "이 정도 인테리어를 따로 하려면 5억은 들었을 것"이라고 반응했다. 이에 최은경은 "맞다. 나 완전 돈 벌었다"라며 5억을 아꼈다고 말했다.또 최은경은 이사 비용을 제외하면 집을 꾸미는 데 거의 돈이 들지 않았다고 밝혔다. 집 안을 둘러보던 심진화는 화이트톤 오픈 주방에 감탄했고, 콘센트까지 남다르다며 놀라워했다. 이에 최은경은 "64만원인가? 인터넷에 보면 비슷한 모양으로 저렴한 가격도 있다"고 말해 눈길을 끌었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr