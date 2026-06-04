최주희 대표 이사가 개인정보 유출 사고와 관련해 공식으로 사과했다./사진제공=티빙

티빙 최주희 대표 이사가 개인정보 유출 사고와 관련해 공식으로 사과했다.최 대표는 3일 티빙 공식 홈페이지에 사과문을 게재하고 "외부의 비인가 접근으로 이용자의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다"며 "그 책임은 전적으로 티빙에 있다"고 밝혔다.그는 "이용자 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다.티빙은 사고 인지 직후 필요한 대응 조치를 시행했으며, 현재 정부 및 관계 기관 조사에 협조하고 있다고 설명했다. 최 대표는 "진행 상황과 후속 조치는 투명하게 알려 드릴 것"이라고 전했다.이어 "영향을 받으신 이용자분들께는 개별적으로 안내해 드리고 있다"며 "피해 구제와 이용자 보호를 위해 끝까지 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.앞서 티빙은 이날 개인정보 유출 사실을 공지했다. 현재까지 확인된 유출 정보는 아이디, 이름, 생년월일, 성별, 휴대전화 번호, 이메일 주소 등이다.티빙은 공격자 IP 접근을 차단하고 보안 모니터링을 강화하는 등 추가 피해 방지를 위한 조치를 진행 중이다.한편 티빙은 CJ ENM의 온라인동영상 서비스(OTT) 플랫폼이다. 지난 4월 기준 월간 활성 이용자(MAU)는 약 770만 명으로 집계됐다.개인정보 유출 사고에 대해 사과드립니다.티빙 대표이사 최주희입니다.이번 개인정보 유출 사고로 이용자 여러분께 큰 심려를 끼쳐 드린 점, 진심으로 사과드립니다.티빙은 외부의 비인가 접근으로 이용자의 개인정보가 유출된 사실을 확인하였습니다.이용자 여러분께서 믿고 맡겨 주신 정보를 지켜드리지 못했으며, 그 책임은 전적으로 티빙에 있습니다.티빙은 사고를 확인한 후 필요한 대응 조치를 시행하였으며, 현재 정부 및 관계 기관의 조사에 성실히 협조하고 있습니다.진행 상황과 후속 조치는 투명하게 알려 드리겠습니다.영향을 받으신 이용자분들께는 개별적으로 안내해 드리고 있으며,피해 구제와 이용자 보호를 위해 끝까지 책임지겠습니다.티빙은 이번 사고를 엄중히 받아들이고 있습니다.보안 체계를 원점에서 재점검하여, 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 하겠습니다.이용자 여러분의 신뢰를 회복할 수 있도록 끝까지 책임을 다하겠습니다.다시 한번 깊이 사과드립니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr