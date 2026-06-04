박정수가 투자 전문가 존리를 만났다. / 사진=박정수 유튜브 영상 캡처

박정수가 투자 전문가 존리를 만났다. / 사진=박정수 유튜브 영상 캡처

배우 박정수가 과거 주식 투자가 잘 안 됐다고 털어놨다. 또한 삼성전자 주식을 샀지만, 큰 수익을 내지 못하고 매도해 아쉬움을 토로했다.3일 박정수 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에서는 '노후 투자 얘기하다가 존리랑 싸웠습니다. 은퇴 후 30년 진짜 투자 비법!'라는 영상이 공개됐다.박정수는 투자 전문가 존리를 만나러 갔다. 존리는 "제가 한국에 와서 제일 신기한 게 연속극에서 '저 집은 주식하다 망했대'라더라. 그런 대사를 많이 봤다. '저 집은 주식하다가 흥했대'라고 해야 한다"고 말했다. 이에 박정수는 "옛날에 저 주식하다가 망했다"고 고백해 웃음을 자아냈다. 존리는 "그건 주식을 한 게 아니라 도박이다. 도박장에 간 거다. 투자는 내가 기업의 주인이 되는 거다"라며 "이 회사 무엇을 만드는지, 장래가 어떻게 되는지, 경영진이 어떻게 되는지에 관심을 가져야 한다"라고 조언했다.박정수는 "저도 그때 다시 안 한다고 생각했다. 다시는 주식을 안 한다고 그랬다"라면서 "요즘은 주식을 안 하면 요새 사람이 아니라더라"라고 말했다. 이어 "이런 말 하면 창피한데, 4년 전인가 삼성전자(삼전)를 8만 원대에 몇 천주를 샀다. 그런데 삼전이 5만 원대까지 내려가더라. 2~3년을 계속 5~6만 원대에 있더라. 가장 많이 산 주식이 그거다. 그런데 얘가 조금씩 올라가더라. '본전만 되면 난 판다' 싶었다"고 이야기했다. 또한 "저는 직접 못하고 증권에 맡겼다. 그런데 다 팔자마자 갑자기 8만 원이 되고, 9만 원이 되고, 10만 원이 되더라. 제 거는 코스피가 올라갈수록 계속 마이너스더라"고 하소연했다.존리는 "주식 투자를 실패하는 이유는 뭘까"라며 "주식 가격을 맞히려고 하면 안 된다. 주식 투자하는 건 시간에 투자는 거다"라고 조언했다. 박정수는 "3~4년을 갖고 있다가 500만 원 남기고서는 몇 억 벌을 걸 갖다 팔았다"고 넋두리했다. 존리는 "그러니까 조금 더 기다렸으면 됐잖나. 4년 기다렸으면 됐잖나. 시간에 투자한다는 생각을 안 하신 거다"라고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr