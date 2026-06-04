김지영, 두피 냄새로 고민 심해…7월 출산인데 남편이 GPT 검색

인플루언서 김지영이 두피 냄새로 고민이다.
최근 김지영은 자신의 정수리 두피 냄새 때문에 남편이 챗GPT에 검색하는 모습을 게재했다. 김지영은 현재 임신 중으로 내달 출산을 앞두고 있다. 임신 중에는 호르몬 변화로 두피 냄새가 심해질 수 있다.
한편 김지영은 지난 1월 6세 연상의 독서모임 커뮤니티 윤수영 대표와의 결혼 소식과 함께 임신 소식을 전해 놀라움을 안겼다. 그는 오는 7월 출산 예정이다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
최근 김지영은 자신의 정수리 두피 냄새 때문에 남편이 챗GPT에 검색하는 모습을 게재했다. 김지영은 현재 임신 중으로 내달 출산을 앞두고 있다. 임신 중에는 호르몬 변화로 두피 냄새가 심해질 수 있다.
한편 김지영은 지난 1월 6세 연상의 독서모임 커뮤니티 윤수영 대표와의 결혼 소식과 함께 임신 소식을 전해 놀라움을 안겼다. 그는 오는 7월 출산 예정이다.
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