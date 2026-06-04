차태현 / 사진=텐아시아 DB

방송인 장도연이 차태현에게 돌직구를 날린다. / 사진 제공= ‘디렉터스 아레나’

방송인 장도연이 차태현에게 돌직구를 날린다.5일 밤 11시 방송되는 ENA·라이프타임 '디렉터스 아레나'(에픽스톰·라이프타임 공동 제작) 4회에서는 '숏폼 드라마(숏드)'에 도전한 1라운드 합격자 16팀의 감독들이 2라운드 미션 '웹툰 원작으로 1회 만들기'에 나선다.이날 감독들은 두 팀씩 짝을 이뤄 웹툰 원작 14편 가운데 하나를 선택해 '1회'를 만드는 팀 미션을 한다. 가장 먼저, 1라운드에서 1위를 차지한 이유진 감독이 팀원을 택할 기회를 얻고 주저 없이 한 감독에게 러브콜을 보낸다. 이에 현장에서는 "저 팀은 어벤져스네!"라며 부러움과 견제 섞인 반응이 나온다.이주승 감독에게도 많은 러브콜이 쏟아진다. 감독들은 "배우 인맥으로 갖고 있는 출연진이 엄청난 자산이 될 것 같아서"라고 현실적인 이유를 밝힌다. 배우로뿐만 아니라 감독으로도 주가가 치솟은 이주승이 과연 누구와 팀을 이룰지 궁금해진다.시작과 함께 장도연은 2라운드 룰을 설명한다. 그는 "1라운드와 동일하게 (작품을 그만 보고 싶을 때) '스톱'을 누르는 시스템이지만, 잔인하게도 이번엔 30초를 기다려주지 않는다"라고 강조한다. 언제든 '스톱' 버튼을 누를 수 있다는 잔인한 룰에 차태현은 '1등' 이유진 감독에게 "이번 라운드의 필승 전략이 있는지?"라고 묻는다. 그러더니 그는 "오디션 프로그램에선 1등이 하락세를 타는 서사가 많은데, 혹시 이번에 많이 꼬꾸라지나요?"라고 도발한다. 이유진은 주눅 들지 않고 회심의 답변을 내놓아, "자신감 넘치네~"라는 모두의 감탄을 끌어낸다.이주승 팀의 작품이 가장 먼저 무대에 오른다. 이주승과 팀을 이룬 한 감독은 "작품에서 이주승 감독님이 팬티만 입겠다고 하셨다"고 폭로한다. 이주승은 고개를 끄덕이면서 "트렁크 팬티 연기는 저도 이번이 처음"이라고 고백한다. 뒤이어 이주승의 파격 노출이 담긴 '숏드'가 공개된다. 차태현은 작품을 감상한 뒤, "사실 전 '스톱'을 눌렀다"며 나름의 이유를 밝힌다. 이를 들은 장도연은 "얌생이 아니냐?"는 직구를 날렸고 차태현은 "나 (도파민에) 중독된 거야?"라고 자기반성을 한다.5일 밤 11시 방송되는 ENA와 라이프타임 '디렉터스 아레나'에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr