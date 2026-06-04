그룹 아이브 멤버 장원영이 베이징덕 먹방을 인증하고 있다. / 사진=장원영 SNS
그룹 아이브 멤버 장원영이 베이징덕 먹방을 인증하고 있다. / 사진=장원영 SNS
그룹 아이브 멤버 장원영이 호화로운 식사 시간을 공유했다.

장원영은 지난 3일 자신의 인스타그램에 "신나고 좋아하고 먹꼬 또 고르고 울고"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.

공개된 게시물들 속에는 장원영이 베이징덕과 과일 등을 섭취하고 있는 모습. 특히 대형 테이블에 많은 메뉴가 놓여 있어 눈길을 끌었다.
사진=장원영 SNS
사진=장원영 SNS
장원영은 현재 SNS 상에서 태도 논란 중심에 섰다. 지난 30일 중국으로 출국하는 과정에서 입국 심사 중 직원 앞에서 팔짱을 끼는가 하면 여권을 한 손으로 받아 드는 모습이 확산되며 갑론을박이 일고 있다.

한편 장원영이 속한 아이브는 지난 2월 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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