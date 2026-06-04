그룹 아이브 멤버 장원영이 베이징덕 먹방을 인증하고 있다. / 사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 호화로운 식사 시간을 공유했다.장원영은 지난 3일 자신의 인스타그램에 "신나고 좋아하고 먹꼬 또 고르고 울고"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 장원영이 베이징덕과 과일 등을 섭취하고 있는 모습. 특히 대형 테이블에 많은 메뉴가 놓여 있어 눈길을 끌었다.장원영은 현재 SNS 상에서 태도 논란 중심에 섰다. 지난 30일 중국으로 출국하는 과정에서 입국 심사 중 직원 앞에서 팔짱을 끼는가 하면 여권을 한 손으로 받아 드는 모습이 확산되며 갑론을박이 일고 있다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 2월 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr