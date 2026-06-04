배우 허남준이 남다른 자기관리 비결을 공개했다. /사진='유튜브 하지영' 캡처

배우 허남준이 남다른 자기관리 비결을 공개했다. /사진='유튜브 하지영' 캡처

배우 허남준이 남다른 자기관리 비결을 공개했다. /사진='유튜브 하지영' 캡처

배우 허남준이 남다른 자기관리 비결을 공개했다. 그의 신체 프로필은 180cm 71kg라고 알려졌다.3일 공개된 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 허남준이 게스트로 출연해 근황과 식단 관리법을 전했다. 이날 그는 하지영을 위해 직접 알리오 올리오 파스타를 만들며 이야기를 나눴다.요리에 나선 허남준은 "사실 평소에는 탄수화물을 거의 먹지 않는다"며 "촬영 기간에는 식단 관리를 더 엄격하게 하는 편"이라고 말했다. 이에 하지영은 "오늘만큼은 치팅 데이로 즐기자"고 권했다.허남준은 최근 실천 중인 '카니보어' 식단도 소개했다. 그는 "원래 식단을 하긴 했는데 일하면서 그걸 다 지키기 힘들더라. 그런 찰나에 장승조 선배님이 카니보어를 알려주셨다"며 "고기만 먹고 채소나 다른 건 아무것도 안 먹는 방식"이라고 설명했다.이어 "촬영하면 사실 먹을 수 있는 게 너무 한정적이지 않나. 그런데 그 맛있는 고기를 먹을 수 있다는 게 좋다"며 만족감을 나타냈다. 하지영이 "(탄수화물 중)아무것도 먹지 않는 거냐"고 놀라워하자 그는 "그래서 난 좋다"고 웃어 보였다.허남준은 "지금 진짜 몇 개월간 탄수화물 먹은 게 손에 꼽는다. 한 세 번?"이라며 "오늘도 그중 하나"라고 털어놨다. 또 "원래는 아침에 바나나도 챙겨 먹었는데 그것도 탄수화물이라 끊었다"고 덧붙였다. 이를 들은 하지영은 "집요할 정도로 철저하다. 이 정도 노력해야 상의 탈의 장면도 가능한 것"이라며 감탄했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr