이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’

이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’

이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’

나는 솔로’ 32기 여성 출연자들이 베일을 벗으며 시청자들의 시선을 사로잡았다.3일 방송된 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 ‘나는 SOLO’에서는 다섯 번째 돌싱 특집인 32기 솔로남녀의 첫 만남이 공개됐다.이날 여성 출연자들이 차례로 등장하자 MC들은 연신 감탄을 쏟아냈다. 특히 정숙이 등장한 뒤 데프콘은 “압도적으로 이번엔 남자들이...”라고 말끝을 흐렸고, 이이경이 “계 탔냐”고 묻자 “인정해야 한다”고 답했다. 이어 “지금 두 명 나왔는데 게임 끝났다”고 덧붙이며 놀라움을 드러냈다.또한 데프콘은 "너무 부럽다"며 감탄했다. 세 번째로 등장한 순자 역시 시크한 분위기와 수려한 외모로 시선을 모았다. 이후 영자, 옥순, 현숙, 정희까지 각기 다른 매력을 가진 출연자들이 모습을 드러내며 남성 출연자들의 관심을 한몸에 받았다.비주얼만큼이나 각자의 사연도 눈길을 끌었다. 영숙은 5년간 사실혼 관계를 이어갔지만 신뢰가 무너지며 이별을 맞았다고 밝혔다. 그는 “그 사람이랑 살면 돈이 없어도 됐다. 확신이 있었다”고 돌아봤다.상호금융기관 20년 차 지점장인 정숙은 약 7년간의 결혼 생활 끝에 협의 이혼했으며 현재 13세 아들을 양육 중이라고 밝혔다.순자는 같은 학교 선배와 결혼해 아들을 두고 있으며, 새로운 인연을 찾기 위해 출연을 결심했다고 밝혔다. 영자는 "결혼 2년 차에 전남편의 주재원 발령으로 프랑스 생활을 시작했지만 그곳에서 잦은 갈등을 겪었고 결국 이혼에 이르게 됐다"고 털어놨다.옥순은 시댁과의 갈등으로 약 1년간의 사실혼 관계를 정리하게 됐다고 고백했다. 현숙은 "전 남편과 3개월 연애 후 결혼했지만 서로의 성격을 충분히 알지 못한 채 타국 생활을 시작했고, 2년 반 동안 사실상 남남처럼 지낸 끝에 긴 소송을 거쳐 이혼했다"고 얘기했다.정희는 "6세 아들을 양육하고 있으며 새로운 인연을 만나 행복한 가정을 꾸리고 싶다"고 포부를 전했다.한편 이번 32기 돌싱 특집에서는 남녀 출연자 14명 가운데 9명이 자녀를 두고 있는 것으로 알려져 더욱 관심을 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr